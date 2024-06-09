2024 İskenderun Teknik Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110790020

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İskenderun Teknik Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110790020

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi   Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi   Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 110790020 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü , Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+13 kişidir. 2023 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 259,12886

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 780.689

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110790020   

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,12886

Başarı Sıralaması: 780.689

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+13

Yerleşen 2023 – 2024: 65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,66337

Başarı Sıralaması:  638.8

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,74297

Başarı Sıralaması:  593

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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