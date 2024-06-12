2024 İskenderun Teknik Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110710131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110710131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü , Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+10 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

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İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 350,94199

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 186.848

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110710131

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 350,94199

Başarı Sıralaması: 186.848

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+10

Yerleşen 2023 – 2024: 51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,26104

Başarı Sıralaması: 188.302

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,65268

Başarı Sıralaması : 223.129

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,45071

Başarı Sıralaması: 238

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.