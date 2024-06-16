2024 İskenderun Teknik Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110750078 Ücretsiz

110750078 | İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İskenderun Teknik Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110750078 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü tercih kod numarası 110750078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü   Dörtyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanı: 235,15724

İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.880.779

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110750078

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,15724

Başarı Sıralaması: 1.880.779

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,91595

Başarı Sıralaması:  1.812.183

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1614586

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-29

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150209 Ücretli
2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150209 Ücretli
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150616 İÖ-Ücretli
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150616 İÖ-Ücretli
2024 Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950787 Ücretsiz
2024 Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950787 Ücretsiz
2024 Bingöl Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102090147 Ücretsiz
2024 Bingöl Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102090147 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları