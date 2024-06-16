2024 Işık Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202090335 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 202090335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Işık Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 6+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.
Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 198,52976
Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.603.853
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202090335
ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 198,52976
Başarı Sıralaması: 2.603.853
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,35201
Başarı Sıralaması: 2.101.845
Kontenjan 2022: 2+0
Yerleşen 2022: Doldu-2
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 2+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-0