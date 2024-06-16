2024 Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202090247 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202090247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.

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Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 240,90204

Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.774.702

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202090247

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 240,90204

Başarı Sıralaması: 1.774.702

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,00739

Başarı Sıralaması: 1.645.651

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.09381

Başarı Sıralaması: 1405709

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4