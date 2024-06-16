2024 Işık Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 202090382 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 202090382 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-2 kişi yerleşmiştir.

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Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 227,10816

Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.034.127

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202090382

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 227,10816

Başarı Sıralaması: 2.034.127

Kontenjan 2022 – 2023 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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