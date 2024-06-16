2024 Işık Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 202090246 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 202090246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Işık Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 40+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 223,69846
Işık Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.100.723
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202090246
ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 223,69846
Başarı Sıralaması: 2.100.723
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220,50389
Başarı Sıralaması: 2.147.083
Kontenjan 2022: 33+0
Yerleşen 2022: Doldu-33
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1591938
Kontenjan 2021: 25+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-21