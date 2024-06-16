2024 Işık Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 202090323 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 202090323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Işık Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-23 kişi yerleşmiştir.
Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 235,76093
Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.869.501
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202090323
ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 235,76093
Başarı Sıralaması: 1.869.501
Kontenjan 2022 – 2023 : 23+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-23
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,61318
Başarı Sıralaması: 1.999.726
Kontenjan 2022: 19+0
Yerleşen 2022: Doldu-19
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1602310
Kontenjan 2021: 15+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-8