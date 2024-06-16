2024 Işık Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 202090323 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 202090323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-23 kişi yerleşmiştir.

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Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 235,76093

Işık Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.869.501

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202090323

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 235,76093

Başarı Sıralaması: 1.869.501

Kontenjan 2022 – 2023 : 23+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-23

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,61318

Başarı Sıralaması: 1.999.726

Kontenjan 2022: 19+0

Yerleşen 2022: Doldu-19

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1602310

Kontenjan 2021: 15+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-8