2024 Işık Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202090267

Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Işık Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202090267

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Işık Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202090267 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 295,76782

Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 35

Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 443.063

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202090267   

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 295,76782

Başarı Sıralaması: 443.063

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,62575

Başarı Sıralaması:  483.669

Kontenjan 2022:  30+0

Yerleşen 2022: 30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  32+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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