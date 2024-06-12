2024 İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310567

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İnönü Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105310567 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 175+5+0+0+44 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 224 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 495,55432
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 224
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21.51
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105310567
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 495,55432
Başarı Sıralaması: 21.51
Kontenjan 2023 – 2024 : 175+5+0+0+44
Yerleşen 2023 – 2024: 224
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 502,72854
Başarı Sıralaması: 15.778
Kontenjan 2022: 175+5
Yerleşen 2022: 180
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 446,45451
Başarı Sıralaması : 13.503
Kontenjan 2021 : 165+5
Yerleşen 2021 : 170
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,57282
Başarı Sıralaması: 13.5
Kontenjan 2020 : 165+5
Yerleşen 2020 : 170
İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.