2024 İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310567

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İnönü Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105310567 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 175+5+0+0+44 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 224 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 495,55432

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İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 224

İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21.51

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310567

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 495,55432

Başarı Sıralaması: 21.51

Kontenjan 2023 – 2024 : 175+5+0+0+44

Yerleşen 2023 – 2024: 224

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 502,72854

Başarı Sıralaması: 15.778

Kontenjan 2022: 175+5

Yerleşen 2022: 180

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 446,45451

Başarı Sıralaması : 13.503

Kontenjan 2021 : 165+5

Yerleşen 2021 : 170

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,57282

Başarı Sıralaması: 13.5

Kontenjan 2020 : 165+5

Yerleşen 2020 : 170

İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.