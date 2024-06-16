2024 İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 105350327 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 105350327 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 338,22865

İnönü Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 508.624

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105350327

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 338,22865

Başarı Sıralaması: 508.624

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,12536

Başarı Sıralaması: 555.955

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268.17685

Başarı Sıralaması: 597742

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62