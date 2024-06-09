2024 İnönü Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105390412

İnönü Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İnönü Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105390412

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İnönü Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan İnönü Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 105390412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 359,50573

İnönü Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40

İnönü Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 132.246

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105390412   

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,50573

Başarı Sıralaması: 132.246

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2023 – 2024: 40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

taban-taban-puanlari.jpg

İnönü Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202090263
2024 Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202090263
2024 Işık Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202090310
2024 Işık Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202090310
2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102510459
2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102510459
2024 Işık Üniversitesi İktisat Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202090289
2024 Işık Üniversitesi İktisat Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202090289
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Tarım Kredi Marketten Bayram ettirecek dev kampanya! Kurban bayramına özel dev indirimli ürün listesini yayınladı
Tarım Kredi Marketten Bayram ettirecek dev kampanya! Kurban bayramına özel dev indirimli ürün listesini yayınladı
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı