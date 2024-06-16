2024 İnönü Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 105390285 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 105390285 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Malatya Osb Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-45 kişi yerleşmiştir.

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İnönü Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 257,99155

İnönü Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.480.094

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105390285

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,99155

Başarı Sıralaması: 1.480.094

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-45

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,46778

Başarı Sıralaması: 1.104.242

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.95995

Başarı Sıralaması: 1083302

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36