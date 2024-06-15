2024 İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310594

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İnönü Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 105310594 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 144+4+0+4+36 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 188 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 303,21645
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 188
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 327.15
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105310594
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 303,21645
Başarı Sıralaması: 327.15
Kontenjan 2023 – 2024 : 144+4+0+4+36
Yerleşen 2023 – 2024: 188
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,23014
Başarı Sıralaması: 161.314
Kontenjan 2022: 144+4
Yerleşen 2022: 148
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 293,64283
Başarı Sıralaması : 133.693
Kontenjan 2021 : 144+4
Yerleşen 2021 : 148
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,45190
Başarı Sıralaması: 79.1
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.