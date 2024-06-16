2024 İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105350742 Ücretsiz

105350742 | İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105350742 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105350742 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi   Bölümü   Malatya Osb Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 235,24867

İnönü Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.879.068

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105350742

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,24867

Başarı Sıralaması: 1.879.068

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,27213

Başarı Sıralaması:  1.699.968

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.07752

Başarı Sıralaması:  1581035

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

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