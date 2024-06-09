2024 İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310461

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İnönü Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 105310461 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 200+5+0+0+50 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 255 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 399,61983
İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 255
İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 45.703
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105310461
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 399,61983
Başarı Sıralaması: 45.703
Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+0+50
Yerleşen 2023 – 2024: 255
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 408,24842
Başarı Sıralaması: 43.86
Kontenjan 2022: 200+5
Yerleşen 2022: 205
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 348,35185
Başarı Sıralaması : 50.377
Kontenjan 2021 : 200+5
Yerleşen 2021 : 205
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 411,53597
Başarı Sıralaması: 23.6
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.