2024 İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 105390343 Ücretsiz

105390343 | İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 105390343 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü tercih kod numarası 105390343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi   Endüstriyel Kalıpçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Kalıpçılık   Bölümü   Malatya Osb Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Kalıpçılık   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Kalıpçılık Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanı: 227,34635

İnönü Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.029.542

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105390343

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstriyel Kalıpçılık

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,34635

Başarı Sıralaması: 2.029.542

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,06085

Başarı Sıralaması:  1.989.181

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1605289

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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