2024 İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105350751 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105350751 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Malatya Osb Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-45 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 240,63819
İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.779.557
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105350751
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,63819
Başarı Sıralaması: 1.779.557
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-45
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,68435
Başarı Sıralaması: 1.394.821
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.32482
Başarı Sıralaması: 1253794
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36