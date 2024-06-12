2024 İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310416

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 105310416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 100+3+0+0+25 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 128 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 472,06417

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 128

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38.866

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310416

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 472,06417

Başarı Sıralaması: 38.866

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+0+25

Yerleşen 2023 – 2024: 128

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 475,47623

Başarı Sıralaması: 35.286

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 417,55718

Başarı Sıralaması : 30.132

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 481,22804

Başarı Sıralaması: 28.8

Kontenjan 2020 : 90+3

Yerleşen 2020 : 93

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.