2024 İnönü Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 105350875 Ücretsiz

105350875 | İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Adalet ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İnönü Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 105350875 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 105350875 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-104 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 314,13788

İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 724.996

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105350875

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 314,13788

Başarı Sıralaması: 724.996

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-104

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,78513

Başarı Sıralaması:  680.712

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259.21296

Başarı Sıralaması:  688440

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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