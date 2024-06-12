2024 İnönü Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105310761

İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İnönü Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105310761

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan İnönü Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 105310761 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 301,91623

İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 320.55

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310761   

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,91623

Başarı Sıralaması: 320.55

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,64227

Başarı Sıralaması:  273.829

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,83878

Başarı Sıralaması :  282.095

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,06300

Başarı Sıralaması:  239

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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