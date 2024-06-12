2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi MatematikBölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202190191

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 202190191 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 411,87942
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 96.549
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202190191
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 411,87942
Başarı Sıralaması: 96.549
Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 397,76509
Başarı Sıralaması: 108.64
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: 10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 344,21948
Başarı Sıralaması : 98.779
Kontenjan 2021 : 10+0
Yerleşen 2021 : 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 373,26121
Başarı Sıralaması: 128
Kontenjan 2020 : 10+0
Yerleşen 2020 : 10
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.