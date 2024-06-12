2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi KimyaBölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202190190

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi KimyaBölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi KimyaBölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202190190

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Fen Fakültesi   Kimya    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    Bölümü tercih kod numarası 202190190 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya    Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Kimya    Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    Bölümü Taban Puanı: 415,36722

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    Bölümü Başarı Sıralaması: 92.579

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202190190   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 415,36722

Başarı Sıralaması: 92.579

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,08374

Başarı Sıralaması:  94.05

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,77452

Başarı Sıralaması :  96.919

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,91805

Başarı Sıralaması:  163

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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