2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202111124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 202111124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 129+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 129 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 401,48871
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 129
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 42.977
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202111124
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 401,48871
Başarı Sıralaması: 42.977
Kontenjan 2023 – 2024 : 129+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 129
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,67178
Başarı Sıralaması: 40.098
Kontenjan 2022: 123+0
Yerleşen 2022: 123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 356,06672
Başarı Sıralaması : 40.33
Kontenjan 2021 : 123+0
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 402,31229
Başarı Sıralaması: 33.3
Kontenjan 2020 : 123+0
Yerleşen 2020 : 123
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.