2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202111124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 202111124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 129+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 129 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 401,48871

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 129

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 42.977

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202111124

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,48871

Başarı Sıralaması: 42.977

Kontenjan 2023 – 2024 : 129+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 129

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,67178

Başarı Sıralaması: 40.098

Kontenjan 2022: 123+0

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,06672

Başarı Sıralaması : 40.33

Kontenjan 2021 : 123+0

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 402,31229

Başarı Sıralaması: 33.3

Kontenjan 2020 : 123+0

Yerleşen 2020 : 123

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.