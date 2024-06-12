2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202110611

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 202110611 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 24+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 484,34718

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 24

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 29.274

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110611

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 484,34718

Başarı Sıralaması: 29.274

Kontenjan 2023 – 2024 : 24+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 24

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,68694

Başarı Sıralaması: 31.207

Kontenjan 2022: 28+0

Yerleşen 2022: 28

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,24822

Başarı Sıralaması : 33.132

Kontenjan 2021 : 28+0

Yerleşen 2021 : 28

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,57060

Başarı Sıralaması: 41.2

Kontenjan 2020 : 28+0

Yerleşen 2020 : 28

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.