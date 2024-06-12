2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202110868

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202110868

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110868 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 482,33714

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 50

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30.788

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110868   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 482,33714

Başarı Sıralaması: 30.788

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 50

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 489,03354

Başarı Sıralaması:  24.971

Kontenjan 2022:  42+0

Yerleşen 2022: 42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 415,49586

Başarı Sıralaması :  31.573

Kontenjan 2021 :  42+0

Yerleşen 2021 : 42

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 479,45958

Başarı Sıralaması:  30.2

Kontenjan 2020 :  42+0

Yerleşen 2020 : 42

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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