2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202110965

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tercih kod numarası 202110965 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanı: 457,38181

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 51.555

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110965

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 457,38181

Başarı Sıralaması: 51.555

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 436,24846

Başarı Sıralaması: 69.011

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 368,98663

Başarı Sıralaması : 71.666

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 433,32238

Başarı Sıralaması: 69.1

Kontenjan 2020 : 4+0

Yerleşen 2020 : 4

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.