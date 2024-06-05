2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202190180

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 202190180 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 452,10519

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 38

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 10.366

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202190180

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 452,10519

Başarı Sıralaması: 10.366

Kontenjan 2023 – 2024 : 38+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 38

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 448,77080

Başarı Sıralaması: 9.718

Kontenjan 2022: 48+0

Yerleşen 2022: 48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 416,08388

Başarı Sıralaması : 8.94

Kontenjan 2021 : 48+0

Yerleşen 2021 : 48

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,37075

Başarı Sıralaması: 7.17

Kontenjan 2020 : 48+0

Yerleşen 2020 : 48

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.