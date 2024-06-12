2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202110753

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 522,45896

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 35

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 6.885

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110753

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 522,45896

Başarı Sıralaması: 6.885

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 518,73936

Başarı Sıralaması: 7.269

Kontenjan 2022: 35+0

Yerleşen 2022: 35

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 455,01996

Başarı Sıralaması : 10.088

Kontenjan 2021 : 35+0

Yerleşen 2021 : 35

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,00086

Başarı Sıralaması: 11.6

Kontenjan 2020 : 35+0

Yerleşen 2020 : 35

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.