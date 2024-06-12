2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202110417

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110417 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 507,72680
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 80
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 14.017
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110417
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 507,72680
Başarı Sıralaması: 14.017
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 80
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 513,37109
Başarı Sıralaması: 9.761
Kontenjan 2022: 80+0
Yerleşen 2022: 80
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 444,60791
Başarı Sıralaması : 14.346
Kontenjan 2021 : 80+0
Yerleşen 2021 : 80
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,91827
Başarı Sıralaması: 19
Kontenjan 2020 : 80+0
Yerleşen 2020 : 80
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.