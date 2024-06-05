2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202110683

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 202110683 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 401,94021

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 27.513

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110683

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,94021

Başarı Sıralaması: 27.513

Kontenjan 2023 – 2024 : 37+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,28373

Başarı Sıralaması: 23.754

Kontenjan 2022: 37+0

Yerleşen 2022: 37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,77601

Başarı Sıralaması : 19.071

Kontenjan 2021 : 37+0

Yerleşen 2021 : 37

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,05400

Başarı Sıralaması: 20.4

Kontenjan 2020 : 37+0

Yerleşen 2020 : 37

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.