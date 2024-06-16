2024 Iğdır Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105290100 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 105290100 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Iğdır Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 265,61236

Iğdır Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.358.317

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290100

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,61236

Başarı Sıralaması: 1.358.317

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,48141

Başarı Sıralaması: 1.540.705

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.2745

Başarı Sıralaması: 1479555

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52