2024 Iğdır Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 105290059 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 105290059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Posta Hizmetleri Bölümü Tuzluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Iğdır Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 223,09923

Iğdır Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.112.687

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290059

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Posta Hizmetleri

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 223,09923

Başarı Sıralaması: 2.112.687

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,69249

Başarı Sıralaması: 2.316.539

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1542146

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-3