2024 Iğdır Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 105290094 İÖ-Ücretli

105290094 | Iğdır Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Iğdır ilimizde yer alan Iğdır Üniversitesi Optisyenlik ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Iğdır Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 105290094 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 105290094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi   Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 251,18728

Iğdır Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.594.323

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290094

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 251,18728

Başarı Sıralaması: 1.594.323

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,93165

Başarı Sıralaması:  1.569.791

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.53334

Başarı Sıralaması:  1383715

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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