2024 Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105290070

Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Iğdır ilimizde yer alan Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105290070

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır  ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105290070 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 213,92140

Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.373.280

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290070   

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,92140

Başarı Sıralaması: 1.373.280

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,74598

Başarı Sıralaması:  1.391.309

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 3

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Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Iğdır Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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