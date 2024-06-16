2024 Iğdır Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 105250213 Ücretsiz

105250213 | Iğdır Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Iğdır ilimizde yer alan Iğdır Üniversitesi Lojistik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Iğdır Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 105250213 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 105250213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Iğdır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 227,84057

Iğdır Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.019.891

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105250213

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,84057

Başarı Sıralaması: 2.019.891

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,07002

Başarı Sıralaması:  2.132.955

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1587997

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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