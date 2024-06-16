2024 Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105290088 Ücretsiz

105290088 | Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Iğdır ilimizde yer alan Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105290088 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 105290088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi   Evde Hasta Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 290,18033

Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.005.839

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290088

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 290,18033

Başarı Sıralaması: 1.005.839

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,40448

Başarı Sıralaması:  1.316.433

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.96382

Başarı Sıralaması:  1190551

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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