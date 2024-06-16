2024 Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105290088 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 105290088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Iğdır Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 290,18033
Iğdır Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.005.839
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105290088
ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi
FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı
ŞEHİR: Iğdır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 290,18033
Başarı Sıralaması: 1.005.839
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,40448
Başarı Sıralaması: 1.316.433
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217.96382
Başarı Sıralaması: 1190551
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52