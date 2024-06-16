2024 Iğdır Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 105290085 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 105290085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Iğdır Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 294,47565

Iğdır Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 950.383

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290085

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Sağlığı

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 294,47565

Başarı Sıralaması: 950.383

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,96086

Başarı Sıralaması: 769.123

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266.13928

Başarı Sıralaması: 617416

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41