2024 Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105290116

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü tercih kod numarası 105290116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antrenörlük Eğitimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.

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Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Taban Puanı: 237,87216

Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 53

Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.038.527

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290116

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 237,87216

Başarı Sıralaması: 1.038.527

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,98456

Başarı Sıralaması: 1.033.604

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Iğdır Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.