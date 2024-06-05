2024 Iğdır Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105290042

Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Iğdır ilimizde yer alan Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Iğdır Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105290042

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır  ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 105290042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 301,16912

Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 73.747

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290042   

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,16912

Başarı Sıralaması: 73.747

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,96482

Başarı Sıralaması:  58.824

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 257,42059

Başarı Sıralaması :  57.979

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,96231

Başarı Sıralaması:  44

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Adıyaman Üni. Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100290059
2024 Adıyaman Üni. Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100290059
2024 Ankara Sosyal Bilimler Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110910154
2024 Ankara Sosyal Bilimler Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110910154
2024 Dokuz Eylül Üni. Almanca Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103110018
2024 Dokuz Eylül Üni. Almanca Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103110018
2024 Artvin Çoruh Üni. Rus Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101370286
2024 Artvin Çoruh Üni. Rus Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101370286
Çok Okunanlar
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Asgari ücret 20 bin TL mi olacak? 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bugün sıcaklıklar ne kadar? Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız : 5 Haziran 2024 Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Ons altın fiyatı ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Bitcoin 70 bin doları gördü! Bitcoin almak için doğru zaman mı?
Bitcoin 70 bin doları gördü! Bitcoin almak için doğru zaman mı?
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı