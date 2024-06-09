2024 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü UÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 403910158

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü UÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Türkistan-Kazakistan ilimizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü UÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 403910158

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan  ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 403910158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 261,67169

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 50

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 752.929

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 403910158   

ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 261,67169

Başarı Sıralaması: 752.929

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 50

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,69879

Başarı Sıralaması:  844.725

Kontenjan 2022:  50+0

Yerleşen 2022: 50

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  50+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,68745

Başarı Sıralaması:  911

Kontenjan 2020 :  50+0

Yerleşen 2020 : 50

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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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