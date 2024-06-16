2024 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 403950015 UÖ-Ücretli

403950015 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Türkistan-Kazakistan ilimizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 403950015 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 403950015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Yurt Dışı Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Türkistan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 80+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-80 kişi yerleşmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 256,07210

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.511.585

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 403950015

ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 256,07210

Başarı Sıralaması: 1.511.585

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-80

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,82912

Başarı Sıralaması:  1.879.787

Kontenjan 2022:  80+0

Yerleşen 2022:  Doldu-80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1621397

Kontenjan 2021:  80+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-40

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