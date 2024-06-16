2024 Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105150311 Ücretsiz

105150311 | Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105150311 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 105150311 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi   Yapı Denetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 230,48285

Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.969.043

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105150311

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Denetimi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,48285

Başarı Sıralaması: 1.969.043

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,72233

Başarı Sıralaması:  2.092.844

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1585251

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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