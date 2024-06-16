2024 Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105150656 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105150656 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 248,38072

Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.642.358

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105150656

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,38072

Başarı Sıralaması: 1.642.358

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,14377

Başarı Sıralaması: 1.491.865

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.54959

Başarı Sıralaması: 1352857

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31