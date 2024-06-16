2024 Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105150647 Ücretsiz

105150647 | Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105150647 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 105150647 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi   Moda Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 238,05570

Hitit Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.827.159

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105150647

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,05570

Başarı Sıralaması: 1.827.159

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,26789

Başarı Sıralaması:  1.847.931

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1521668

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-13

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