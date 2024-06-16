2024 Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105150365 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 105150365 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü İskilip Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 226,46301

Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.046.597

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105150365

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,46301

Başarı Sıralaması: 2.046.597

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,41875

Başarı Sıralaması: 2.398.380

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1587911

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-3