2024 Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105190085 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105190085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hitit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 281,63315
Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.121.357
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105190085
ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi
FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi
ŞEHİR: Çorum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 281,63315
Başarı Sıralaması: 1.121.357
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,79746
Başarı Sıralaması: 1.044.742
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238.04904
Başarı Sıralaması: 934235
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31