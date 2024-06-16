2024 Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105190085 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105190085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 281,63315

Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.121.357

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105190085

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 281,63315

Başarı Sıralaması: 1.121.357

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,79746

Başarı Sıralaması: 1.044.742

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.04904

Başarı Sıralaması: 934235

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31