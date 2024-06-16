2024 Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105190124 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105190124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kaynak Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kaynak Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-26 kişi yerleşmiştir.

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Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,62130

Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.966.375

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105190124

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Kaynak Teknolojisi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,62130

Başarı Sıralaması: 1.966.375

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,20491

Başarı Sıralaması: 1.871.385

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1105703

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-3