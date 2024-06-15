2024 Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105110084

Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105110084

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Hitit Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum  ilinde bulunan Hitit Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 105110084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 130+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 138 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 262,49330

Hitit Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 138

Hitit Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 677.847

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105110084   

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 262,49330

Başarı Sıralaması: 677.847

Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 138

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,10647

Başarı Sıralaması:  381.877

Kontenjan 2022:  130+4

Yerleşen 2022: 134

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,09005

Başarı Sıralaması :  383.786

Kontenjan 2021 :  117+3

Yerleşen 2021 : 120

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,91524

Başarı Sıralaması:  186

Kontenjan 2020 :  120+3

Yerleşen 2020 : 123

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Hitit Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hitit Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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