2024 Hitit Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105190098 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü tercih kod numarası 105190098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Hitit Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanı: 257,68929

Hitit Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.485.056

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105190098

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,68929

Başarı Sıralaması: 1.485.056

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,13413

Başarı Sıralaması: 1.456.397

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.16425

Başarı Sıralaması: 1256013

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41